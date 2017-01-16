Ответы на актуальные вопросы для переселенцев и жителей зоны АТО. Новости

Общественная инициатива «Восстановление Донбасса» опубликовала ответы на наиболее популярные вопросы, которые поступали на горячую линию инициативы на минувшей неделе.

1. Нужно ли менять справку ВПЛ в случае переезда из одного района Киева в другой?

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14 декабря 2016 года № 964 в случае, если внутренне перемещенные лица в пределах одного района города без районного деления, села, поселка меняют место проживания, то новую справку получать не надо. Достаточно сделать телефонный звонок в управление социальной защиты и уведомить их об изменении адреса. Но, если переселенцы меняют адрес проживания в городах с районным делением в таких как Киев, Днепр, Харьков и другие и переезжают из одного района в другой, то необходимо по новому месту жительства посетить управление социальной защиты населения района и получить новую справку внутренне перемещенного лица.

2. Объясните, как правильно оформить начальную пенсию по возрасту в Украине, если мы проживаем в зоне АТО?

Вы должны зарегистрироваться, как внутренне перемещенное лицо, на территории подконтрольной Украине и после этого обратиться в соответствующее Управление Пенсионного фонда для оформления пенсионного обеспечения.

3. У меня на три месяца просрочен срок вклейки новой фотографии в паспорт по достижению 25-летнего возраста. Если я буду выезжать из Донецка пропустят ли меня на блокпосту с просроченным паспортом?

Согласно п. 8 «Положения о паспорте гражданина Украины», утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 года № 2503-XII, при достижении гражданином 25- и 45-летнего возраста, в паспорт вклеиваются новые фотографии, соответствующие его возрасту. Паспорт, в котором не вклеены такие фотографии, при достижении его владельцем указанного возраста, считается недействительным. За проживание по недействительному паспорту предусмотрена административная ответственность на основании статьи 197 «Кодекса Украины об административных правонарушениях» в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн.).

Что касается проезда, то согласно пункта 5.9 «Временного порядка контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей» уполномоченные должностные лица Государственной пограничной службы Украины отказывают в выезде с неконтролируемой территории по следующим основаниям: лицо подало поддельный или испорченный документ, а также если документы недействительны или не отвечают установленному образцу или принадлежат другому лицу. То есть, вы можете выезжать, при возникновении вопросов сообщите, что едете для подачи документов в органы миграционной службы. Рекомендуем вам выехать на территорию Украины, получить справку внутренне перемещенного лица и обратиться в органы миграционной службы для вклеивания фото в паспорт. Для решения возможных проблем на блокпосту сообщаем контактный номер Штаба Антитеррористического центра при СБУ: +38 (044) 239 70 12.

4. Как исправить ошибку в электронном разрешении на проезд через линию разграничения, если при подаче заявки была сделана опечатка?

В случае, если вы подали заявку на пропуск через сайт Реестра разрешений СБУ и увидели, что допустили ошибку, вам необходимо написать письмо с объяснением ситуации на адрес администратора сайта реестра СБУ: admin@urp.ssu.gov.ua. Или же позвонить на горячую линию Службы безопасности 0 800 501 482.

Также рекомендуем очень внимательно заполнять данные при подаче заявки и проверять внесенные данные до нажатия кнопки «Далее».