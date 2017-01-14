Лемки-переселенцы открыли на Донетчине свой культурный центр. Новости

Потомки лемков-переселенцев, поселение которых находится в селе Звановка Бахмутского района Донецкой области, стремятся сохранить свою культуру. Поэтому в селе Звановка, где живут выходцы из Лемковщины и Бойковщины, создали культурный центр.

Культурную деятельность лемки проводили в течение последних десяти лет, но зарегистрировали свой центр недавно.

«Наша изюминка – живые вертепы. На Рождество 7 и 8 января группа детей ходит с вертепом в каждый дом в Звановки. Сейчас мы уже со своими вертепами вышли на Бахмут и Краматорск. Планируем весной раскрашивать писанки в лемковском стиле. Мечтаем создать коллекцию народной одежды лемков», – рассказал основатель данного центра Андрей Тимчак.

Во время рождественских праздников Звановку посетили лемки из Львова, подарили литературу и лемковскую икону, которая когда-то находилась в селе Лисковатое Дрогобычской области, откуда лемков и бойков принудительно выселили в 1951 году в Донецкую область.

Лемковский культурный центр открыт в частном доме супругов Тимчак. Больше об этом узнайте вскоре на нашем канале.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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