За первые 10 дней нового года «борщевой» индекс в Донецкой области вырос на 10% (Видео). Главная

Новогодний ажиотаж на продукты спал, но цены на продукты продолжают расти. По словам экспертов, только за первые 10 дней 2017 года овощи борщевого набора подорожали на 5%. Кроме того, стоимость продуктов в Донецкой области – одна из самых высоких в стране.

Жительница Краматорска показывает продукты, которые купила на рынке – говяжий фарш и овощи борщевого набора. Говорит, после Нового года цены только растут. «У меня 2-я группа инвалидности, живу на пособие. Как хочешь так и выкручивайся», – комментирует краматорчанка.

Продавцы на рынке подтверждают - говядина и колбасы действительно подорожали. «Гривен на 5 – 10 поднялись. Практически на всю мясную продукцию. Потому что по деревням очень сложно мясо собирать, его практически не осталось», – говорит продавец мяса.

«Снижения нет. Повышение было перед Новым годом. И повысили, допустим, цену на 3,70 грн. Мы же стараемся на себя взять половину наценки. Для покупателя повышаем, допустим, на 1,50, на 2 грн», – поясняет продавец колбасного отдела

Растет в цене и молочная продукция. Пачка сливочного масла подорожала на 1 грн. Аналогичная ситуация с молоком. «Повышение на 5% где- то до Нового года и после было. Если в среднем, то на пакете молока плюс гривна. Цены подняли на всю молочную продукцию», – отмечает продавец «молочки».

Торговцы говорят, что праздничный ажиотаж на покупку продуктов спал к Рождеству, поэтому некоторые группы товаров все же подешевели. Например, свинина и грибы. Так, свинина в Краматорске стоила 95-100 грн, сейчас – 80-85 грн. Цена на грибы опустиласть примерно на 10 грн, на бананы – на 3-4 грн.

Однако покупатели посленовогоднего снижения цен особо не заметили. «Какое понижение? Если печень по 120 грн за кило! Когда это было! Овощи тоже подорожали», – возмущена жительница Краматорска.

«Мне кажется такая же цена. Я сейчас приехала из Киева так там намного все дороже. Я смотрю здесь, вроде, еще ничего», – говорит иная покупатель.

Эксперты считают иначе. По их оценкам, стоимость продуктов в Донецкой области выше, чем в среднем по стране. Это связано с тем, что муку, большую часть овощей и других товаров везут из южной, центральной и даже западной Украины.

«Раньше сами продукты питания производились в Луганске и в Донецке. На сегодняшний день они доставляются из других областей, поэтому естественно закладываются транспортные расходы. Второй фактор – очень сильно влияющий на рост цен, это риски (которые закладывают как производитель, так и транспортник) на то, чтобы доставить товар в зоны, приближенные к АТО. Есть вероятность часть груза потерять, если это ближе к зоне боевых действий», – комментирует генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Жители Краматорска связывают рост цен также с повышением курса доллара.

Несмотря на послепраздничное затишье и низкую покупательскую способность, цены на рынках вряд ли будут снижаться, говорят реализаторы.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: