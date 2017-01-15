При жесткой блокаде «ЛДНР» необходимо запретить переход линии разграничения, – Жебривский. Главная

Четкая и жесткая блокада «ЛНР/ДНР» невозможна, пока открыта граница с Россией. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Хочу сказать, что как таковой четкой и жесткой блокады невозможно провести в так называемых "ДНР"/"ЛНР". Блокада – это когда в кольце. На сегодня граница с Россией открыта. Это будет фактически блокада со стороны Украины», – заявил он.
По его словам, когда говорят о торговле с неподконтрольными Украине территориями, то в первую очередь, речь идет об угле.
«Первый вопрос: готовы ли мы на сегодняшний день отказаться от угля? Пока на сегодняшний день я не услышал по поводу того, что из Южной Африки или из других государств мы можем обеспечить или нет. Прошлым летом 2016 года Украина использовала на 20% больше угля, чем зимой 2015-2016. И в этой части нужно определиться, готовы ли мы перетерпеть», – отметил Жебривский.
Также он отметил, что в случае блокады необходимо будет запретить переход линии разграничения.
«Но это должно быть жестко, тогда запретить переход линии разграничения. Не должно быть так называемых КПВВ, не должно быть очередей по 5-10 тыс. человек. Если делать, то делать. Готовы к этому? Думаю, что не готовы на сегодняшний день», – сказал Жебривский.
Напомним, 26 декабря ветераны АТО и волонтеры объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.
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