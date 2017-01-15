Родственники жертв авиакатастрофы MH17 требуют возобновить поиски останков на Донбассе. Главная

Родственники погибших в результате катастрофы MH17 на Донбассе в июле 2014 года требуют возобновить поиски останков жертв. Об этом 14 января сообщил президент фонда жертв катастрофы рейса MH17 Эверт ван Зейтвелд, пишет «Deutsche Welle».

Издание сообщает, что сам Эверт ван Зейтвелд в результате крушения «Боинга-777» потерял сына, дочь и родителей жены.

Требования о возобновлении поисков останков погибших активизировались после того, как голландский журналист Михель Спеккерс нашел на месте катастрофы MH17 человеческую кость. В январе 2017 года он пытался провезти находку в Нидерланды, но ее обнаружила полиция в аэропорту. По словам Спеккерса, в зоне крушения лайнера до сих пор остаются обломки самолета и останки тел. В свою очередь прокуратура Нидерландов подтвердила, что найденная кость принадлежит одной из жертв катастрофы..

«Мы, родственники, просто не хотим, чтобы там оставались человеческие останки», – сказал ван Зейтвелд, добавив, что находка голландского журналиста «вновь открыла еще незажившие раны».

Напомним, согласно отчету Международной следственной группы, представленному 28 сентября, малайзийский «Боинг–777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

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