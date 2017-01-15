Большинство пропавших детей находятся на неподконтрольной территории, – полиция Донецкой области. Новости

За 2016 год в подконтрольной части Донетчины в первые часы после совершения раскрыто 37,5% преступлений. Всего на территории региона за год зарегистрировано 27 414 преступлений, из которых только 3 349 (12,2%) совершены в общественных местах. Такие результаты озвучил начальник Управления превентивной деятельности (УПД) Национальной полиции Донецкой области Юрий Горустович во время рабочего совещания по итогам результатов деятельности за 2016 год.

Отмечается, что за 12 месяцев раскрыто 3507 преступлений, посещено свыше 135 тыс. жилищ граждан.

Правоохранителями дополнительно было поставлено на учет 1489 семейных дебоширов, 1528 ранее судимых граждан, из которых 219 – освободившихся из мест лишения свободы на неподконтрольной Украине территории.

Кроме того, выявлены 34 человека, имеющих отношение к незаконным вооруженным формированиям. Во время превентивных мер раскрыто 1762 преступления и выявлено 7432 административных правонарушения.

Особое внимание было уделено подведению итогов работы с детьми. Несовершеннолетними или при их участии в 2016 году было совершено 463 преступления.

«За отчетный период разыскано 395 детей, которые оставляли семьи и спецучреждения, более 90% – в течение суток. Неразысканными на сегодняшний день остаются 12. Большинство из них, по информации правоохранителей, находится на временно оккупированной территории», – сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В полиции под подчеркнули, что обязанностями сотрудников УПД является работа с детьми, переселенцами, ранее судимыми лицами, контроль над оборотом зарегистрированного оружия, организация работы на блокпостах, конвоирование, масштабная превенция для сохранения стабильной оперативной обстановки и снижения количества зарегистрированных преступлений.

Фото отдела коммуникаций полиции Донецкой области

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