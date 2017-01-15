Николь, Анасия, Платон и Амадей… Необычные имена детей Доброполья в 2016 году. Новости

В 2016 году в Доброполье и подчиненных ему поселках Белозерское, Белицкое, Новодонецкое и Водянское родилось 538 малышей. Родители давали своим деткам тщательно выбранные имена – как традиционные, так и очень необычные.

По словам начальника Добропольского РАГСа Ольги Есиной, самыми популярными именами среди девочек стали Мария, Кира, Полина, София и Камила. Мальчики чаще всего нарекались Максимами, Михаилами, Александрами, Владимирами, Дмитриями и Егорами.

Малыши получали и необычные имена. Так на Добропольщине теперь есть крохотные Николь, Анасия, Даниэлла, Глафира, Ариадна, Прохор, Платон, Эрик, Аристарх, Самир и Амадей.

Источник: Знамя индустрии

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