Ситуация в пунктах пропуска 15 января. Главная

Сегодня утром, 15 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 18,4 тыс. человек и более 3000 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 4575 человек и 640 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5145 человек и 1097 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 3365 человек и 806 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1950 человек и 505 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 3365 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 100/120;

КПВВ «Марьинка» – 150/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/50;

КПВВ «Гнутово» – 80/25.

Четыре транспортных средства, которые направляли на неподконтрольную территорию товары народного потребления, книги и около 775 мяса и колбасных изделий, пограничники остановили на пунктах пропуска «Новотроицкое», «Гнутово» и «Майорск». Грузы стоимостью около 100 тыс. грн передали в фискальную службу для принятия дальнейшего правового решения.

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