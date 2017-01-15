Опубликованные списки пленных не корректны, – Савченко. Главная

Опубликованные списки пленных сейчас некорректны, данные будут уточняться. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» заявила народный депутат Надежда Савченко.

«Списки должны быть дополненными, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять, и всем миром собрать это будет гораздо легче», – заявила Савченко.

«Я предоставлю запросы в соответствующие силовые структуры, ведется ли в каждом подразделении, в каждой соответствующей силовой структуре список потерь. И какими они считаются – без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать, и до того сотрудничала, с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они так же все делают для того, чтобы люди были обменены, так же с ОБСЕ», – отметила она.

Нардеп считает, что списки пленных должны были быть предоставлены всем мировым политикам, и в первую очередь «нормандской четверке».

Как сообщалось ранее, 10 января Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые, как подтверждено, находятся в плену или числятся пропавшими без вести на неподконтрольной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР». В СБУ выступили против публикации списков.

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