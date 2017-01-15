Отключение отопления – не выход. Платить придется даже при холодных батареях. Новости

Украинцы отказываются от центрального отопления, надеясь, что это позволит сэкономить на коммунальных платежах за тепло. Специалисты поясняют: это не выход. Платить придется и при холодных батареях, пишет «UBR.ua».

Такой вид экономии может оказаться более-менее эффективным в домах, построенных в 2000-е, с горизонтальной системой подвода отопления, где есть возможность установить индивидуальный счетчик тепла и регулировать отопление, вплоть до полного его отключения. В многоэтажках старого жилого фонда, подключенного к центральному отоплению, установка индивидуальных котлов в отдельных квартирах ситуацию не спасет.

Киевские специалисты говорят, что сегодня, если кто-либо из жильцов решит переоборудовать свою систему отопления в многоквартирном доме под индивидуальный котел, то ему придется платить за отопление дважды.

«Есть попытки отключить тепло в своей квартире и не платить вообще ничего. Но они малоэффективны. В старом жилом фонде переход на такой индивидуальный режим вообще незаконен. И даже если кто-то сделает это, он будет получать платежки от поставщика услуг, как и его соседи по дому. В новых домах, где можно установить теплосчетчики в каждой квартире, существует возможность снизить платежи, но нулевыми они не будут никогда», – пояснил член комиссии по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Валерий Гуманенко. Ведь даже если полностью «прикрутить» батареи в своей квартире, тепло будет поступать от стен соседей, а значит, часть услуги такой собственник недвижимости все равно получит. Поэтому ОСМД или жэки высчитывают разницу между показателями домового счетчика и индивидуальных и часть из них вписывают как плату за отопление мест общего пользования.

«Индивидуальное отопление отдельной квартиры сегодня вызывает много вопросов. Начиная с того, что это вне правового поля, и заканчивая тем, куда будут выводиться продукты сгорания. Да, это, возможно, но из-за безысходности, когда надеяться кроме себя больше не на кого. Кроме того, не надо забывать, что за последние несколько лет газ очень сильно подорожал, и выгоден ли сегодня индивидуальный котел в квартире, еще вопрос», – отметил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Со своей стороны, Киевэнерго пояснил, что вопрос отключения от системы централизованного отопления (ЦО) и горячего водоснабжения (ГВ) в жилых домах регулируется правилами, утвержденными постановлением Кабмина от 21.07.2005 № 630 и порядком отключения отдельных жилых домов от систем ПО и ГВ при отказе его жителей, утвержденным приказом Минрегионстроя от 22.11.2005 № 4 (с изменениями).

«Внесенные в порядок изменения делают невозможным отключение от сетей отдельных квартир дома и предусматривают, что возможно отключить только целый дом — по решению общего собрания, при согласии всех собственников помещений в этом доме»,– подчеркнули в пресс-службе Киевэнерго.

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