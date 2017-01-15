Сводка из зоны АТО за 14 января: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки украинские позиции были обстреляны 60 раз. Трое военнослужащих ранены, один – погиб. Об этом сегодня, 15 января, сообщил представитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковка, Широкино, Павлополь, Староигнатьевке. По Новомихайловке и Славному вела огонь БМП противника. По Красногоровке – снайпер.

На донецком направлении «российско-оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганскому. Из минометов – по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородскому. По Троицкому стреляли из БМП».

На луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии удары наносились по Новозвановке, а из минометов – по Новозвановке, Новотошковскому. Из противотанковых ракетных комплексов обстреляны Крымское и Новоалександровка, а из гранатометов и стрелкового оружия – Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки 9 раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР». «С направления пгт Луганское трижды обстрелян район села Калиновка, огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов АГС. Также с направления Луганского обстреляны районы сел Лозовое и Нижнее Лозовое, применялись арторудия калибра 152 мм и 120 мм минометы. Район села Калиново подвергся обстрелам с направлений сел Троицкое и Новозвановка, огонь велся из 152-мм арторудий и станковых противотанковых гранатометов СПГ. С направления села Крымское дважды обстрелян район села Смелое из 82-мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23-2», – отмечают в «народной милиции ЛНР».

На момент публикации «ДНР» не обнародовала свою версию ситуации.