Установлена причина гибели трех бойцов ВСУ, тела которых передала «ДНР». Главная

Сослуживцы опознали тела трех морских пехотинцев ВСУ, тела которых 13 января в Донецке «ДНР» передала представителям гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200». Об этом в комментарии «Громадському ТВ» сообщил руководитель проекта «Эвакуация 200» Михаил Котелевский.
«Это бойцы Охримченко, Сонько и Трубин из 501-го отдельного полка морской охраны», – сообщил Котелевский.
«Да, они опознаны, это именно те три солдата, которые пропали без вести 8 января. Они подорвались все на одной растяжке», – уточнил он.
На данный момент тела военнослужащих направляют из Днепра к местам захоронения – в Сумскую, Кировоградскую и Николаевскую области.
Как сообщает «5 канал», 23-летний младший сержант Сергей Сонько из Херсонской области на войне был больше года, параллельно учился в университете. Николаю Охрименко было 53 года, с 2014 года на фронте он был добровольцем, на Донбассе погибли и его родные, мать ждала его в Сумской области. 29-летний старший матрос Сергей Трубин был призван на службу в Кропивницком.
Все погибшие служили в 501-м батальоне, который был сформирован из военнослужащих, вышедших из аннексированного Крыма. Захоронение защитников должны состояться сегодня, 15 января.
Напомним, ранее «ДНР» заявляло, что военнослужащие подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа «республиканской линии обороны» в районе села Октябрь к югу от Донецка
Читайте также:
- В Донецке «ДНР» передала украинской стороне тела троих пропавших военнослужащих
- В штабе АТО подтвердили передачу со стороны «ДНР» трех тел военнослужащих ВСУ (Видео)
- За 2016 год в рамках проекта «Эвакуация 200» вывезено больше 360 тел погибших военнослужащих
- Смерти военных не в боях в 2016 году превысили количество погибших на передовой
- В конфликте на Донбассе – 9733 погибших и 22720 раненных. Жертвы среди гражданских – более 2 тыс. чел., – отчет ООН
- Миссия «Черный тюльпан» обнаружила на Донбассе 810 тел погибших
Комментарии