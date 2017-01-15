В «ДНР» решают, как заглушить сигнал «Украинского радио». Новости

«ДНР» будет глушить сигнал «Украинского радио», которому 12 января Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию утвердил лицензию вещания на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом 14 января в ходе пресс-конференции в Донецке заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

«Как будто раньше здесь не было украинского радио. Да, я знаю, что в Часов Яре находится станция, которая будет вещать на нашу территорию. Но на самом деле, включите радиоприемник – вы поймете множество радиостанций, в том числе и на украинском языке. Мы все эти 2,5 года вполне можем слушать украинское радио. Правда, мало кто его слушает, разве что, чтобы не забыть язык противника. Поэтому серьезной проблемы я в этом не вижу. Тем не менее, я отдал приказ подготовить техническое решение по заглушению конкретно этого радио, на этой частоте», – сказал Захарченко.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО Национальной телекомпании Украины, которая будет распространять передачи «Украинского радио». Теоретические расчеты показывают, что при мощности 50 кВт в дневное время вещанием «Украинского радио» будет охвачена большая часть временно неподконтрольных украинским властям территорий, в том числе в Донецкой области – Донецк, Горловка, Макеевка, Торецк, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, в Луганской области – Брянка, Алчевск. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучшим – он охватит все временно неподконтрольные территории Донбасса.

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