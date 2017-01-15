У чиновников Покровска снова обыски. Теперь взялись за отдел образования (Фото). Главная

13 января в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) в городском отделе образования прошли обыски. Посетителей и журналистов в здание не допустили и официальных комментариев силовые структуры не давали. Люди в камуфляжной форме никого не выпускали из здания, запрещали производить фото- и видеосъемку.

Как выяснилось позже, обыск производили в связи с подозрением должностных лиц в растрате 10 млн грн из государственного и городского бюджетов. Деньги были выделены на строительство мини-котельных для школ, детских садов и больниц Покровска. По этому делу полиция Покровска уже ведет расследование.

Как сообщалось ранее, подрядчики завысили сметную стоимость на выполнение работ со 120 тыс. грн до 1,5 млн грн. В решении суда говорится о том, что в случае погашения бюджетных обязательств горОО и отделом здравоохранения (который был ликвидирован на последней сессии городского совета), ущерб государству составит около 10 млн грн.

Напомним, регулярные обыски в департаментах и отделах мэрии Покровска проходят с ноября 2016 года. Так, 21 ноября был проведен обыск в кабинете начальника жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета Елены Юзипович. Тогда сотрудники Красноармейской местной прокуратуры произвели изъятие документов по обрезке деревьев и другим вопросам благоустройства города. Аналогичные обыски в жилищно-коммунальном отделе прошли 28 декабря.

12 декабря СБУ провела обыски кабинетов мэра Покровска и его замов, а также в квартирах родственников руководителей города, даже находящихся в Киеве.

По материалам «Сайта Покровска и Мирнограда»

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