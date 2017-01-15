Вопрос выдачи украинских паспортов жителям неподконтрольного Донбасса решится до апреля. Главная

Кабинет министров Украины намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины жителям неподконтрольной части Донбасса. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином Плане мер по реализации некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении неподконтрольных власти районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают «Українські новини».

«Отработать вопрос о возможности предоставления гражданам Украины, которые проживают на неконтролируемой территории административных услуг (в том числе по регистрации актов гражданского состояния, выдаче паспортов гражданина Украины), на контролируемой территории, вблизи пунктов пересечения линии разграничения», – говорится в Плане, копией которого располагает издание.

Как сообщалось ранее, План предусматривает установление на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пунктов предоставления административных услуг. В частности, речь идет о регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины людям, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

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