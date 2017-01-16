В Украине дороже всего жить в Одессе. Главная

В Украине дороже всего жить в Одессе

16.01.17 07:03 dnews.dn.ua Новости 7

В Украине дороже всего жить в Одессе

Украинский рейтинг самых дорогих городов мира по стоимости жизни возглавила Одесса.

Одесса заняла 454 место в мире, Киев – четыреста пятьдесят восьмой, Харьков на 465-й позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).

В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города – Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк «подвинули» на 16-е место.

При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.

По материалам: Громадське радіо

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