Только на пенсии жителям неподконтрольного Донбасса нужно 30 млрд грн в год, – министр Рева. Главная

Для выплат пенсий жителям неподконтрольной части Донбасса ежегодно нужно 30 млрд грн. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
«Если у нас сегодня на территории, которую временно оккупировали, проживает порядка 1 млн 200 тыс. пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1700 грн, а на Донбассе она была больше – где-то около 2000 грн, то это порядка 30 млрд грн в год, только на пенсионное обеспечение», – сказал Рева.
Как считает министр соцполитики, разговоры о содержании Донбасса Россией на сумму в 3 млрд долларов свидетельствуют только о том, что на неподконтрольных территориях происходит экономическая катастрофа.
«Донбасс никто не содержал, ни Украина, ни Россия. Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором. И вот когда мы сегодня слышим цифры 3 млрд, возможно другие, это говорит только об одном, об экономической катастрофе, которая сегодня царит на оккупированных территориях», – констатировал Рева.
К тому же, по словам министра, эти суммы идут «на поддержку военной оккупации, а не содержание мирных жителей Донбасса».
Напомним, ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что, по его подсчетам, содержание неподконтрольной территории обходится России примерно в 3 млрд долл. в год.
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