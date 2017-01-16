Что означает «осовременивание» пенсий. Комментарий эксперта. Главная

В этом году в Украине планируется «осовременить» выплаты пенсионерам. Что это означает в эфире «Громадського радіо» пояснила эксперт в области пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

По словам эксперта, «осовремениванием» называют поднятие некоторых пенсий в ручном режиме.

«Индексация предполагает, что растут все пенсии. У нас действует ограничение верхней планки пенсии – 10 379 грн. Выше этой пенсии в Украине никто не может получать уже третий год. Индексация предусматривала бы, что все пенсии индексируются по какому-то индексу. Но если индексировать все пенсии на 12% – столько составляет инфляция в 2016 году – нужно было бы дополнительно около 40 млрд грн. Такой суммы правительство не нашло, поэтому индексация предусматривает 1 мая и 1 декабря 12 млрд на повышение минимальной пенсии. Рост минимальной пенсии будет вроде бы быстрее инфляции, но если вспомнить предыдущие годы с инфляцией 48%, пенсия все-таки не успевает. Осовремениванием называют поднятие некоторых пенсий в ручном режиме», – сообщила Третьякова.

Эксперт также добавила, что в настоящее время неизвестен механизм, который будет применен при данной процедуре, поскольку методика не обнародована.