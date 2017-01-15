На Луганщине выявлены лже-переселенцы. По одному адресу регистрировались до 25 человек. Главная

В пгт Станица Луганская (Луганская обл.) усовершенствована система назначения и осуществления контроля за социальными выплатами внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) еженедельно проводит проверки фактического проживания ВПЛ на территории всех населенных пунктов района.

Как сообщил начальник начальник УТСЗН Станично-Луганского района Виктор Захаров, в ходе проверок были выявлены факты, когда по одному адресу, например, на территории Валуйского сельсовета были зарегистрированы 19 человек, в Станице Луганской по одному адресу – 6 человек, по второму – 23, по третьему – 11. Подчеркивается, что фактически же по указанным адресам переселенцы никогда не проживали.

Материалы по выявленным фактам направлены в правоохранительные органы. Действия справок о постановке на учет переселенцев приостановлены, и сведения внесены в Единую информационную базу данных о ВПЛ. Экономия средств государственного бюджета от приостановления ежемесячной адресной помощи переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе, на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляет примерно 4 млн грн.

«Станично-Луганским управлением труда и социальной защиты населения были отменены выплаты 170 лицам и возвращено средств в государственный бюджет в сумме 120 тыс. 375 грн», – резюмировал Захаров.

Как сообщалось ранее, в Станично-Луганском районе СБУ выявила 800 лже-переселенцев. При этом глава района заявил, что на сегодняшний день нет правового механизма для лишения лже-переселенцев социальных выплат из государственного бюджета.

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