Спустя 3 года в ФК «Шахтер» вернулся бразилец Алан Патрик. Новости

Полузащитник Алан Патрик после более трех лет выступлений в чемпионате Бразилии вернулся в ФК «Шахтер» (Донецк). Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Я очень счастлив вернуться и буду крайне мотивирован. Клуб верит в меня и ждет, что я покажу свой лучший футбол. Буду стараться сделать это. Моя цель – использовать по максимуму предоставленную возможность на первом этапе сборов. Так что возвращаюсь я очень мотивированным, буду счастлив, если закреплюсь в составе "Шахтера" и оставлю свой след в истории клуба», – сказал полузащитник.

За время отсутствия Патрика в клубе многое изменилось: команду возглавил новый тренер, появились другие игроки, а «Шахтер» уже третий сезон вынужден выступать вне дома. «Да, все уже будет немного по-другому. По факту я провел 3,5 года вне клуба. Сейчас я возвращаюсь и буду снова проходить период адаптации, поскольку все отличается от того, что было раньше. Но, думаю, что все пройдет легко, а другие бразильцы мне в этом помогут. И также я знаю, что в такой непростой ситуации "Шахтер" обеспечивает максимально комфортные условия всем нам – футболистам и сотрудникам», – отметил Патрик.

Он сообщил, что не имел возможности эти годы следить за чемпионатом Украины по футболу, т.к. в Бразилии эти матчи не транслируют «Только когда проходят игры Лиги чемпионов и Лиги Европы, у меня получается смотреть и болеть за своих товарищей и за всю команду», – уточнил бразилец.

Несмотря на отсутствие, Патрик продолжал поддерживать связь с другими бразильцами, играющими в составе ФК «Шахтер». «Чаще всего общался и время от времени созванивался с Дентиньо. А сейчас, когда я присоединился к команде на сборах, то постараюсь как можно скорее наладить общение со всеми игроками», – резюмировал Патрик.