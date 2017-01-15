«ДНР» надеется на первые 100 дней президентства Трампа. Главная

«Глава ДНР» Александр Захарченко не исключает возможности, что приход к власти нового президента США Дональда Трампа может означать сдвиг в процессе урегулирования конфликта на Донбассе с мертвой точки. Об этом Захарченко заявил 14 января в ходе пресс-конференции в Донецке.

«Но не забывайте, что Дональд Трамп – американский президент. Да, учитывая все его высказывания, можно сделать вывод, что отношение Америки к украинскому вопросу будет меняться. Тем не менее, Трамп – президент Америки, и он как любой глава государства должен, прежде всего, защищать интересы своего государства. Чем Украина станет для Америки – непонятно. Либо это будет форпост западного мира против России, либо чемодан без ручки, который и нести неудобно, и выкинуть жалко. Думаю, что первые 100 дней власти Трампа все покажут», – сказал Захарченко.