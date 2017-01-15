Все опорные школы Донетчины будут украиноязычными, – Жебривский. Новости

Во всех опорных школах, которые готовятся к открытию в Донецкой области, обучение будет вестись исключительно на украинском языке. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его мнению, это сделает выпускников из Донецкой области конкурентоспособными при поступлении в вузы и при поиске работы.

В то же время областная власть ни в коей мере не намерена влиять на выбор языка общения на бытовом уровне. «Мы не ущемляем никаких прав и свобод жителей Донетчины, они могут разговаривать на том языке, на котором им удобно. Однако госслужащие обязаны говорить на государственном языке. В Украине идет формирование политической нации, основными объединяющими факторами которой являются язык, культура и история», – подчеркнул Жебривский.

Отметим, к 1 сентября 2017 в Донецкой области должны модернизировать 21 опорную школу.

Как сообщалось ранее, председатель ДонОВГА издал распоряжение, согласно которому все чиновники обладминистрации должны общаться на украинском языке.

Также, согласно разъяснений Государственной службы по защите прав потребителей, на территории Донецкой и Луганской областей кафе, магазины и рестораны должны обслуживать посетителей на украинском языке. А переходить на русский язык, имеющий статус регионального, лишь в случае, если об этом попросит клиент.

Источник: АКМЦ

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