Освобождение неподконтрольного Донбасса начнется осенью 2017 года, – Тука. Главная

Процесс освобождения неподконтрольных территорий Донбасса должен начаться осенью 2017 года. Об этом сегодня, 15 января, в эфире «Еспресо ТВ» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что вопрос освобождения Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

«По поводу возвращения Донбасса у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего, невоенным способом, и я на это очень надеюсь», – подчеркнул Тука.

По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а из-за того, что Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления.

«По любым расчетам любых экспертов, как только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум 3 месяца, чтобы навести там порядок», – пояснил Тука.

Напомним, ранее Тука заявлял, что крайний срок возвращения Донбасса – середина 2018 года. По его мнению, после установления власти Украины еще должно пройти 2-3 года, прежде чем можно будет проводить выборы на Донбассе. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также считает, что 2017 год станет переломным в освобождении неподконтрольных территории Донбасса.

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