ОБСЕ не может называть Россию «оккупантом». Документ. Новости

По отношению к Крыму и неподконтрольной части Донбасса ОБСЕ не может в своих отчетов употреблять термин «территории, оккупированные Россией». Об этом говорится в ответе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович на обращение Международного информационного консорциума «Бастион». Документ на своей странице в Facebook опубликовал народный депутат Дмитрий Тымчук.

Напомним, МИК «Бастион» предложил использовать в документах ОБСЕ термин «территории, оккупированные Россией».

«Работа организации (ОБСЕ, – прим.) строится на положениях и решениях консенсусно-одобренных всеми государствами-участниками, включая Украину. "Территории, оккупированные Россией", как вы предлагаете, не представляют собой государств-участников ОБСЕ, а также нет соответствующего решения, основанного на консенсусе, о применении такого термина в рамках ОБСЕ. Соответственно, в своей работе я также не могу оперировать такой терминологией», – говорится в ответе Миятович на данное предложение.