Под Горловкой ранен 3-летний ребенок. Он в больнице с множественными переломами ноги и ранами. Новости

Сегодня, 15 января, в ходе минометного обстрела в поселке Доломитное под Горловкой (НКТ*, Донецкая обл.) ранен трехлетний ребенок. Об этом сообщил и.о «главы администрации Горловки» Иван Приходько.

«Только что, в результате минометного обстрела в поселке Доломитный, ранен трехлетний ребенок Мироненко Кирилл Андреевич. 8.04.2014. Ранение в ножку. Угрозы жизни нет», – написал Приходько.

Как сообщают интернет-ресурсы НКТ, ребенок был доставлен в больницу с множественными переломами ноги и ранами. «Раненый трехлетний мальчик сейчас в операционной в горбольнице №2, у него сильно пострадала нога – множественные переломы и раны. Но его состояние врачи расценивают как стабильное», — пояснил Приходько.

В доме, где находился пострадавший ребенок, был еще один мальчик – шести лет. По словам Приходько, он получил только сильный испуг. Сам дом, в который попал снаряд, разрушен: «Половины дома тоже нет».

Бои на севере-северо-востоке от Горловки с частыми перерывами продолжаются около суток — это первая эскалация на Светлодарской дуге с начала 2017 года.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория