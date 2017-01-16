Поезд «Мариуполь – Одесса» будет запущен уже в марте, – Укрзализныця. Главная

Поезд сообщением «Мариуполь – Одесса» будет запущен в марте 2017 года. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок дальнего следования ПАО «Укрзализныця» Александр Красноштан.

«2016 год был переломным. Мы преодолели тенденцию к сокращению количества поездов. Назначили 12 поездов, которые курсируют круглый год и обеспечивают перевозки. Например, "Николаев – Ивано-Франковск". Назначили поезд до Лисичанска (Луганская обл.) – мы проанализовали, что есть спрос на подольское направление, и назначили поезд "Лисичанск – Хмельницкий"», – сказал Красноштан.

Он также сообщил, что их Департамент работает над разработкой маршрута «Мариуполь – Одесса», но непосредственно путь следования еще не утвержден. «Мы работаем над этим маршрутом, потому что есть спрос и потребность в перевозках. Есть разные варианты, которые мы рассматриваем. Но сообщение, скорее всего, будет в конце марта», – констатировал Красноштан.

Несмотря на то, что 2016 года «Укрзализныця» закончила с прибылью в 3,5 млрд грн, на 2017 года запланировано повышение на 35% стоимости билетов на пассажирские поезда.

«Если мы говорим о качестве, мы должны понимать, что она имеет свою цену. Сформировался спрос на высококачественные перевозки. Мы назначаем ночные поезда категории ночной экспресс. Это недешевые перевозки: из Киева во Львов билет купе стоит около 350-400 грн. Но там есть соответствующий уровень качества и скорости. Мы должны помнить и о перевозке в плацкартных, общих вагонах, региональных экспрессах, где мы должны удерживать тарифы на уровне, который будет по карману людям», – прокомментировал Красноштан.

Также представитель ПАО отметил, что «мы благодарны всем, кто жалуется». «Мы работаем с каждой жалобой, работает "горячая линия" – за год мы получили более 8000 обращений. Они касаются, например, нетактичного поведения персонала. Но радует тенденция уменьшения таких жалоб. Есть жалобы и на расписание. И мы постоянно работаем над этим», – резюмировал Красноштан.

По материалам «Громадського радіо»

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