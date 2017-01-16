Если вам звонят коллекторы – посмейтесь и не обращайте на это внимание, – юрист. Главная

Коллекторов как таковых в Украине не существует. Такое мнение высказал юрист Дмитрий Головко.

«По факту, коллекторов как таковых в Украине не существует. Это финансовые факторинговые компании, которые перекупают долги. То есть коллекторская служба с точки зрения юриспруденции – это простые юристы, которые выбивают долги путем обращения в суд. Но так как это очень долго, дорого и не выгодно, внедряется термин "коллекторы". Люди боятся этого термина, поэтому эти компании позиционируют себя так. Хотя в их установочных документах вы не найдете такого определения», – сказал Головко.

Юрист напомнил, что в своей работе такие фирмы используют психологическое давление, которое осуществляется тремя способами – телефонные атаки, смс или даже выезды на дом.

При этом из-за отсутствия законного понятия «коллектор» нельзя четко сказать, сколько таких фирм работает на рынке. «Самой серьезной проблемой является то, что банки пытаются бездумно и массово кредитовать розницу, а потом не могут собрать долги. С юридической точки зрения это очень сложно. Осознавая эту реальность рынка, они пытаются выбивать долги таким образом. В результате звонят кому угодно. Когда-то кто-то дал мой личный номер в "ПриватБанке" при оформлении беззалогового кредита. Мне звонили в течение полугода и пытались найти человека, которого я даже не знаю», – рассказал Головко.

Из новшеств в коллекторной сфере – 5 октября 2016 года в Украине ввели частную исполнительную службу, но она не имеет никакого отношения к коллекторским службам, которые пытаются выбивать долги банков. «Ею предусматривается предоставление услуг по принудительному исполнению судебных решений частными лицами. Для совершения такой деятельности исполнители должны будут получить лицензию в Минюсте, пройти стажировку и сдать экзамены. Они получат определенные полномочия, которые прописаны в законе, и будут осуществлять свою деятельность в каком-то районе. Если вы открыли частную исполнительную службу в Шевченковском районе, вы должны работать только в Шевченковском районе. В этом же районе должен быть должник. Он может там не проживать, но он должен быть там зарегистрирован. Тогда он попадает под юрисдикцию конкретного частного исполнителя», – сообщил юрист.

Головко уточнил, что закон принят, но процедуры еще нет.

Но, несмотря на ажиотаж в обществе, эти исполнители не являются прямыми коллекторами. «Причины этого резонанса понятны. У людей это вызывает страх того, что частная исполнительная служба будет злоупотреблять своими правами. Когда человека по телефону терроризируют коллекторы, он ничего не может с этим сделать. Единственная его помощь – понимание того, что это давление, и реагировать никак не нужно», – подчеркнул эксперт.

На вопрос, что нужно делать, если звонят коллекторы, Головко ответил: «Ничего. Можно просто посмеяться и не обращать на это внимание. Конечно, вы можете попытаться обратиться в полицию. Но вы столкнетесь с тем, что дело не будут расследовать».

Как сообщалось ранее, согласно закону «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» вопросы выселения и вселения из квартиры – это прерогатива государственных исполнителей. «Частники» будут иметь право только накладывать арест на имущество должника.

По материалам «Громадського радіо»

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