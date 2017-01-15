Индекс БигМака: украинская гривна как мировая валюта недооценена на 70%. Главная

Украинская гривна остается в числе самых недооцененных валют мира. Это доказывает рейтинг Индекс БигМака, который ежегодно публикует британский журнал «Экономист», передает «Громадське радіо».

В этом году Украина находится на втором с конца месте среди 48 стран мира. Ее индекс равен 69,5%. То есть гривна недооценена к американскому доллару на 69,5%.

Относительно евро гривна недооценена на 62%, относительно иены на 52,7%, относительно фунта стерлингов на 58,6%.

«Экономист» рассчитывает свой индекс, исходя из того, сколько горячий бутерброд БигМак стоит в Соединенных Штатах (или ЕС, Японии и т.д.) по сравнению с другими странами.

В Украине на момент подсчета он стоил 42 грн, то есть $1,54 (расчет проводился по курсу 27 грн 24 коп за доллар СШ). А в Соединенных Штатах такой же гамбургер стоит уже $5,06.

Индекс БигМака за январь 2017 года для Украины

Сравнив цену горячего бутерброда в США и Украине, журналисты «Экономиста» вычислили «настоящую» обменную ставку 8 грн 30 коп. за доллар. То есть, если ориентироваться на розничные цены, то за те же деньги в Украине можно купить больше, чем в США.

Индекс БигМака для Украины с 2014 года

Причем отмечается, что недооцененность гривны остается традиционной на протяжении многих лет. С 2004 года украинская валюта не поднималась в списке выше десятого с конца места (2008 год). Последние годы гривна колеблется на первом третьем с конца местах. В частности наиболее недооцененной она была:

в январе и июле 2010 года,

июле 2014 года,

январе 2015 года,

июле 2016 года.

Сам журнал считает такой подсчет достаточно грубым, и замечает, что для более корректных цифр нужен более тщательный, откорректированный расчет, где учитывается ряд поправок, в частности на стоимость рабочей силы в стране. Для Украины откорректированный индекс не рассчитывался.

Индекс БигМака журнал «Экономист» высчитывает с 1986 года. Издание омечает, что рейтинг не задумывался как точный прибор для измерения валютных несоответствий, он скорее должен был быть инструментом, что делает теорию обменных ставок более наглядной. Однако Индекс БигМака стал всемирным стандартом, он включен в несколько учебников по экономике, и стал предметом изучения в, по крайней мере, 20 научных исследований.

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