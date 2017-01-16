В Краматорске в сугробе нашли пьяных 9-классниц. Новости

В Краматорске две девушки 15 и 14 лет, ученицы 9 класса, были доставлены в больницу в состоянии острого алкогольного отравления. Девушки выпили портвейн и находились в бессознательном состоянии. Об этом информирует Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что 14 января в Краматорский отдел полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что «у дома они нашли двух девочек с признаками опьянения, которые находились в бессознательном состоянии в сугробе». По приезду «скорой помощи» девушки были госпитализированы в детскую реанимацию ДТМО с диагнозом бытовая алкогольная интоксикация.

Оказалось, что подростки – ученицы 9 класса одной из школ города. Правоохранители, проведя необходимые меры, установили, что девушки употребляли портвейн вместе с 17-летним двоюродным братом одной из них. Парень приобрел алкоголь в торговом ларьке на рынке «Лазурный».

После оказания медицинской помощи жизни детей ничего не угрожает. Событие внесено в журнал единого учета, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности, равно как и торговое заведение, которое продало спиртное несовершеннолетним.