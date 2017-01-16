Открытие пункта пропуска в зоне АТО – очень сложный процесс, – Черныш. Главная

Открытие пункта пропуска в зоне АТО – очень сложный процесс, который решается на дипломатическом уровне. Об этом во время брифинга для СМИ в Северодонецке (Луганская обл.) рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, отвечая на вопрос журналистов о ситуации вокруг создания КПВВ «Новотошковское».

«Мы знаем, что представители одних групп облагают пошлиной, а фактически уголовной данью грузы, которые идут через Донецкую область, пытаются попасть в Луганскую область. Ставят какие-то анархические блокпосты с вооруженными людьми», – сказал Черныш.

«То есть, если вы думаете, что кто-то один решит вопрос открытия и согласования пункта пропуска – это абсолютно неверно. Это сложный дипломатический вопрос и вопрос безопасности, который сейчас не решен. Когда будет окончательный ответ, я думаю, об этом будут знать в областной администрации», – добавил он.

Напомним, что в начале января 2017 года руководство Луганской области обратилось к силовым структурам с предложением открыть дополнительный пункт пропуска линии разграничения «Алчевск – Новотошковское – Лисичанск».

Источник: Трибун

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