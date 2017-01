Крым является частью Украины и должен быть возвращен, но это не должно помешать завершению конфликта на востоке, – Пинчук прокомментировал свою статью в WSJ. Главная

Украинский миллиардер Виктор Пинчук прокомментировал свою недавнюю колонку в The Wall Street Journal, где он предлагал Украине отказаться от Крыма, НАТО и ЕС ради налаживания дружеских контактов с Россией.

Пинчук, в частности, открестился от идеи отказа от Крыма, которую ранее излагал в статье.

«Это ложь. Я ни на миг не ставлю под вопрос украинский статус полуострова», – написал он, мотивируя, что в статье было написано совсем иначе.

«While we maintain our position that Crimea is part of Ukraine and must be returned, Crimea must not get in the way of a deal that ends the war in the east on an equitable basis». Перевожу: «При том, что мы остаемся на своей позиции, что Крым является частью Украины и должен быть возвращен, он не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе», – приводит Пинчук текстовый оригинал и собственный перевод.

«Я не отказываюсь от своих тезисов, хочу только пояснить их. В том числе и потому, что в обсуждении мне приписывают то, чего я не говорил», – добавил миллиардер.

По его словам, редакция The Wall Street Journal ориентировалась на американского читателя и сократила оригинальный текст его статьи более чем наполовину.

«Более того, у меня она называлась (в переводе) «Новая стратегия для Украины в меняющемся мире: вклад ради достижения мира и защиты нашей свободы». Но уже в публикации я увидел, что WSJ переименовала ее в «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией». Это неточно, потому что большинство компромиссов, которые я предлагаю, обращены к нашим партнерам на Западе», – объясняет Пинчук.

Он уверен, что у Евросоюза глубокие проблемы. Происходит смена элит Запада. Сам Запад впервые за долгое время подвергается угрозам, потому пересматривает приоритеты.

«И, что главное для нас, меняется международная группа партнеров, которые до этого момента помогали нам выстоять», – считает миллиардер.

«Украинский вопрос», по его мнению, вполне может стать элементом большой геополитической сделки, наряду с сирийским конфликтом, российско-американскими отношениями, борьбой с терроризмом, проблемой беженцев, судьбой Евросоюза и трансатлантического партнерства, Северной Кореей и так далее.

Украина может и дальше вести себя с Западом так, будто ничего не изменилось, «но тогда нас перестанут принимать всерьез. А поскольку украинский кризис посреди Европы урегулировать все же нужно, то договариваться об этом будут. Но уже без нас», – говорит Пинчук.

«Те, кто обвиняют меня в призыве отказаться от идеи членства Украины в ЕС, или невнимательно читали текст, или попросту лгут. В статье в WSJ четко написано: «Украине следует рассмотреть временный отказ от членства в ЕС как от заявленной цели на ближайшее будущее», – заявляет он.

Пинчук уверен, что сегодня большая часть членов Евросоюза не только не хочет видеть Украину в ЕС, но даже не готова обозначить для нас такую перспективу на будущее.

«Настаивая сейчас на перспективе членства, мы только ослабляем позиции наших друзей в Европейском Союзе. А заодно создаем внутри него очередную линию раскола», – считает миллиардер.

Что касается НАТО, то Пинчук свел к нулю вероятность вступления Украины в Альянс.

«Для большинства членов Альянса «Украина в НАТО» – это возрастание вероятности военного конфликта с Россией с серьезными шансами перехода в третью мировую войну. К такому сценарию на Западе абсолютно никто не готов», – отметил он.

По его словам, правильная цель Украины – не ломиться в запертую дверь, а радикально укреплять обороноспособность, используя все возможности ВПК и готовность украинцев к защите Родины, а также направить максимальные усилия на получение гарантий безопасности от Запада как альтернативы членству в НАТО.

Источник: Страна.ua

Читайте также: