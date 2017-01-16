На Луганщине собираются строить жилье для переселенцев. Но приоритет предоставления жилья ВПЛ не урегулирован законодательством. Главная

На Луганщине собираются строить жилье для переселенцев. Но приоритет предоставления жилья ВПЛ не урегулирован законодательством

16.01.17 07:33 lugansk.lugansk.ua Новости 7

На Луганщине собираются строить жилье для переселенцев. Но приоритет предоставления жилья ВПЛ не урегулирован законодательством

В отличие от Харьковщины и Днепропетровщины, Луганщина уже сегодня планирует выделение средств на строительство доступного жилья для вынужденных переселенцев, и ставит перед законодателями вопрос о механизме постановки людей на очередь для квартирного учета.

«Наиболее сложным является решение проблемы по предоставлению жилья внутренне перемещенным лицам. Определены следующие направления решения этого вопроса: льготное кредитование, компенсация за счет бюджета части стоимости приобретенного жилья и его строительство. Однако, приоритет предоставления жилья переселенцам не урегулирован действующим законодательством», – рассказал на брифинге первый заместитель председателя ОГА Роман Власенко, комментируя проект Концепции Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины.

По его словам, в решении проблемы важен такой аспект, что доступное жилье, скорее всего, будет передаваться во временное пользование. На Луганщине сегодня зарегистрировано порядка 300 тыс. переселенцев, и обеспечить их всех доступным жильем, тем более – новым, на постоянной основе, просто нереально. Чаще всего вынужденные переселенцы уже имеют жилье на территории, которая временно неподконтрольна Украине, прописаны там. Так что возникают проблемы с постановкой таких людей на учет в очередь для получения квартиры в новом городе проживания.

«Из опыта наших коллег в Харькове и Днепре, там больше используют первые два механизма: то есть частник строит жилье, государство участвует в компенсации по кредитам или долевом участии. А мы уже сегодня планируем выделение средств на строительство доступного жилья для переселенцев, разработали программу адаптации ВПЛ, и там предусмотрены уже все вышеназванные три механизма. На сегодняшний день даже в определенном объеме есть на это и финансовый ресурс. Основная проблема – законодательная: требуется юридически урегулировать в этом отношении полномочия органов местного самоуправления и вопросы очередности для вынужденных переселенцев», – говорит Власенко.

В целом, обсуждаемая Концепция, которую подготовило и обнародовало для обсуждения Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, предполагает финансирование в размере 48,7 млрд грн, из которых 24,8 млрд грн должна получить Луганская область. Программа включает три стратегических направления: восстановление критической инфраструктуры и систем предоставления социальных услуг; экономическое восстановление; укрепление социальной устойчивости, развитие мира и общественной безопасности. Реализация программы рассчитана на 2017-2020 годы. Общественное обсуждение проекта Концепции будет продолжаться до 20 января.

Источник: Восточное партнерство

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