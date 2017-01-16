На Луганщине собираются строить жилье для переселенцев. Но приоритет предоставления жилья ВПЛ не урегулирован законодательством. Главная

В отличие от Харьковщины и Днепропетровщины, Луганщина уже сегодня планирует выделение средств на строительство доступного жилья для вынужденных переселенцев, и ставит перед законодателями вопрос о механизме постановки людей на очередь для квартирного учета.

«Наиболее сложным является решение проблемы по предоставлению жилья внутренне перемещенным лицам. Определены следующие направления решения этого вопроса: льготное кредитование, компенсация за счет бюджета части стоимости приобретенного жилья и его строительство. Однако, приоритет предоставления жилья переселенцам не урегулирован действующим законодательством», – рассказал на брифинге первый заместитель председателя ОГА Роман Власенко, комментируя проект Концепции Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины.

По его словам, в решении проблемы важен такой аспект, что доступное жилье, скорее всего, будет передаваться во временное пользование. На Луганщине сегодня зарегистрировано порядка 300 тыс. переселенцев, и обеспечить их всех доступным жильем, тем более – новым, на постоянной основе, просто нереально. Чаще всего вынужденные переселенцы уже имеют жилье на территории, которая временно неподконтрольна Украине, прописаны там. Так что возникают проблемы с постановкой таких людей на учет в очередь для получения квартиры в новом городе проживания.

«Из опыта наших коллег в Харькове и Днепре, там больше используют первые два механизма: то есть частник строит жилье, государство участвует в компенсации по кредитам или долевом участии. А мы уже сегодня планируем выделение средств на строительство доступного жилья для переселенцев, разработали программу адаптации ВПЛ, и там предусмотрены уже все вышеназванные три механизма. На сегодняшний день даже в определенном объеме есть на это и финансовый ресурс. Основная проблема – законодательная: требуется юридически урегулировать в этом отношении полномочия органов местного самоуправления и вопросы очередности для вынужденных переселенцев», – говорит Власенко.

В целом, обсуждаемая Концепция, которую подготовило и обнародовало для обсуждения Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, предполагает финансирование в размере 48,7 млрд грн, из которых 24,8 млрд грн должна получить Луганская область. Программа включает три стратегических направления: восстановление критической инфраструктуры и систем предоставления социальных услуг; экономическое восстановление; укрепление социальной устойчивости, развитие мира и общественной безопасности. Реализация программы рассчитана на 2017-2020 годы. Общественное обсуждение проекта Концепции будет продолжаться до 20 января.

Источник: Восточное партнерство

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