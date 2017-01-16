Правительство распространило соцзащиту ветеранов войны на семьи погибших в АТО фискалов. Новости

Правительство распространило социальную защиту ветеранов войны на семьи погибших в ходе АТО служащих Государственной фискальной службы.
Как говорится в постановлении Кабмина №2 от 11 января, теперь семьи лиц рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения АТО Государственной фискальной службы, погибших (пропавших без вести), приравниваются к семьям бойцов АТО.
Также это касается работников фискальной службы, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, непосредственно в районах АТО в период ее проведения.
Источник: Вчасно
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