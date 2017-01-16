Ситуация в пунктах пропуска 16 января. Главная

По данным Госпогранслужбы Украины, 15 января через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе проследовали 19,3 тыс. человек и более 3,3 тыс. транспортных средств.

Так, КПВВ «Майорское» пересекли 4165 человек и 655 транспортных средств, «Марьинку» – 5855 человек и 1220 транспортных средств, «Новотроицкое» – 3810 человек и 835 транспортных средств, «Гнутово» – 2360 человек и 565 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 3175 человек.

«В общем пассажиро-транспортный поток оставался достаточно динамичным и характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем», – отметили в ведомстве.

Сегодня утром, 16 января, в пунктах пропуска на въезд и выезд, по данным Госпогранслужбы, находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 70/80;

«Марьинка» – 250/110;

«Новотроицкое» – 30/20;

«Гнутово» – 150/40.

Фото: 112.ua