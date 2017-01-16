Сводка из зоны АТО за 15 января: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 60 раз открывал огонь по украинским позициям, один украинский военный ранен. Об этом утром 16 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов обстреляны Новозвановка и Троицкое, из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановка, а из противотанковых ракетных комплексов – Золотое, Станица Луганская и Новоалександровка.

На мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии противник обстреливал Гнутово, из минометов различных калибров – Павлополь, Красногоровку и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии обстреляна Авдеевка, из минометов различных калибров – Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцево, Новгородское, Авдеевка и Верхнеторецкое.

На момент публикации «ДНР» не обнародовала свою версию ситуации вдоль линии разграничения.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции ЛНР. По району села Логвиново велся огонь из 120-мм минометов. Окраины Луганска подверглись обстрелу из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ. По району села Сокольники велся огонь из 82-мм минометов».