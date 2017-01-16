Где в Украине дешевле покупать продукты. Инфографика. Главная

За 100 дней после отмены госрегулирования цен на отдельные категории социально значимых товаров они подорожали в среднем на 4—40%. Об этом говорит динамика цен на продукты по регионам, подсчитанная Госслужбой статистики на 10 января. Как напоминает «Сегодня», к социально значимым товарам относятся мясо с костями, сливочное масло, молоко и молокопродукты низкой жирности, крупы, яйца и т. д. А госконтроль их стоимости Кабмин временно отменил с 1 октября 2016 года на три месяца, но потом было решено его не возвращать. В то же время мало изменились цены на борщовый набор, стоимость которого государством не контролировалась и ранее.

По регионам. Как видно из инфографики, по-прежнему самое дорогое мясо в Днепропетровской области — 81 грн/кг свинины, что почти на 10 грн выше, чем в среднем по стране, и на 15 грн выше, чем на Черкасчине — самом дешевом по мясу регионе. Яйца и молоко больше всего теперь стоят в Донецкой области (100 дней назад были в Одесской и Николаевской, соответственно). Намного отличается от средней стоимость пшеничного хлеба: самая доступная буханка, как и ранее, в Харьковской области — 8,71 грн/кг (было 8,18 грн), а больше всего нужно выложить за нее в Закарпатье — 12,37 грн/кг (было 11,82 грн). Как видим, разница в цене хлеба на западе и востоке страны равна почти 4 грн/кг, или 42%. За последний квартал прошлого года в лидеры по дороговизне бакалеи, борщнабора и картофеля вышел Киев, ранее в столице была только самая дорогая в стране мука — 9,33 грн/кг (сейчас 9,76). Теперь кило картофеля в столице стоит почти на 70% больше, чем на Тернопольщине, где "второй хлеб" самый дешевый и на треть дороже, чем в среднем по стране. А вот набор овощей на киевский борщ, хотя и стал самым дорогим в Украине — 20,06 грн/кг, но за 100 дней он подешевел более чем на гривню по сравнению с предыдущим рекордсменом — борщом донецким.

Эксперты. Мнения специалистов по поводу того, повлияло ли госрегулирование на рост цен, расходятся. Так, президент Украналитцентра Александр Охрименко полагает, что нет: «Этот сегмент небольшой и главную роль играли спрос и предложение, а "рифы" госрегулирования производители и торговля давно научились обходить. Классический пример — молоко с жирностью 2,5%, цена на которое ранее регулировалась, и молоко с жирностью 2,6%, на которое она была свободной, поэтому молоко с жирностью 2,5% почти не производили. Яйца к зиме традиционно дорожают, потому что падает предложение, а спрос стабилен, мясо немного выросло в цене из-за длительных праздников».

А вот директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сказал нам, что госрегулирование может вернуться, так как Кабмин хочет иметь рычаг влияния на недобросовестных производителей: «Если цены резко, а не плавно, как сейчас, пойдут вверх, правительство в любой момент может вернуть госрегулирование. Премьер же не сказал, до какого срока они продлили его отмену. Пока за минувшие 100 дней все дорожало прежде всего из-за ускорившейся к концу года инфляции — с 8 до 12% за три месяца».

Эксперты: куда пойдут цены, выяснится в конце января

Оба эксперта говорят, что в ближайшее время вряд ли стоит ожидать снижения цен на продукты, чуть подешеветь могут к весне только яйца. «Молочка у нас недооценена, и производство молока снижается, на гречку, сахар и муку фактически нет конкуренкции среди крупных поставщиков, поэтому дешеветь эти продукты не будут, хотя их достаточно. Могут застыть на уровне 75—80 грн/кг цены на мясо из-за низкой покупательной способности населения. Постепенно будет дорожать хлеб из-за роста зарплат и стоимости энергоносителей», — говорит Охрименко. А Дорошенко считает, что многое будет зависеть от курса доллара: «В цене всех продуктов заложена стоимость топлива, удобрений, запчастей к оборудованию, все это у нас в основном импортное. Поворотной точкой для цен станет конец января, когда станет ясно, каким окажется курс доллара: 28 грн/долл или выше».