Руководство «СТБ» пообещало уволить виновных в выходе в эфир программы с российскими военными. Главная

Руководство телеканала «СТБ» отреагировало на скандал, разгоревшийся вокруг выхода в эфире телеканала выпуска программы «Битва экстрасенсов», где главными героями выступили российские военные.

Руководитель телеканала Владимир Бородянский на своей странице в Facebook публично извинился за показ каналом выпуска «Битвы экстрасенсов» с участием российских военных.

«В воскресенье 15 января мы показали программу Битва экстрасенсов, производства телеканала ТНТ (Россия). В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие и\или действующие военные. Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям», – написал Бородянский.

Владимир Бородянский также сообщил о принятом решении прекратить показ программы «Битва экстрасенсов» и уволить сотрудников, которые допустили выход в эфир программы с участием российских военных.

Фото: hromadskeradio.org