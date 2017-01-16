Кравчук предложил принять Конституцию, по которой Донбасс не может иметь отдельный статус. Главная

Украине нужно принять новую Конституцию, по которой Донбасс не сможет иметь особый статус. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я думаю, что нам нужно принять Конституцию как единое целое, как национально определенный документ, как документ, который поддерживает народ, это обязательно. Эта Конституция, которая латается, то добавляется что-то, какой-то раздел меняется, какой-то остается, то учитывается, то не учитывается, уже нет доверия. Надо создать конституционную может ассамблею. Уже пробовали, но не так, как было, указом президента, – выбрать народом, если не может ВР принять Конституцию. Но нужно принять новую Конституцию. Донбасс не может в Конституции иметь отдельный статус. Это была ошибка. Я не знаю, кто это позволил, чтобы нам международная организация диктовала нации, какую Конституции принимать. Это недоразумение. Это кто-то сгоряча сделал. Я не знаю, кто это сделал. Я делал попытки добиться, но не смог. Поэтому теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать: проводите выборы на Донбассе», – заявил Кравчук.

Напомним, 31 августа 2015 года народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию в части децентрализации, где содержится норма об «особом статусе» Донбасса.

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