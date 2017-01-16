Жители Славянска просят разровнять грунтовые дороги улиц города. Новости

Передвижение по грунтовым дорогам Славянска (Донецкая обл.) превращается в настоящее испытание. Об этом жители Славянска пишут на сайте местных петиций.

«Нестабильность погоды, таяние и повторное замерзание превратили дорогу под ногами в настоящее испытание. А учитывая состояние грунтовых дорог, улиц и переулков, возможностей упасть хоть отбавляй. Из-за очевидной неровности, ямок и холмиков, которые и в другие сезоны представляют проблему из-за глубоких луж, передвижение становится еще более опасным», – пишет автор петиции Ирина Мурашкина.

«Поэтому прошу вас адекватно оценить грунтовые дороги улиц города, и по весне разровнять грейдером хотя бы самые неровные», – просит Мурашкина городские власти.

На данный момент за петицию проголосовали 32 человека, до конца сбора подписей осталось 86 дней.

Фото из открытых источников

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