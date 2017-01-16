Футболисты луганской «Зари» уже начали подготовку к весеннему сезону . Главная

Сегодня, 16 января 2016 года футбольный клуб «Заря» (Луганск) начинает подготовку к весенней части сезона. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Заря».

Первый сбор будет втягивающим и состоится в Запорожье, начиная с 16 января и заканчивая 23 числом.

25 января футболисты отправятся в Турцию, где проведут свой первый заграничный тренировочный сбор. 7 февраля команда вернется в Украину, получит два выходных, а 10 числа снова отправится в Турцию.

23 февраля команда вернется в Украину, оставив несколько дней на подготовку к домашней игре с «Динамо». Базовый день встречи – 25 февраля.

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