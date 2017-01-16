Трамп заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов. Главная

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов. Об этом он заявил в интервью британской газете Times, сообщает «Голос Столицы».

Отвечая на вопрос о возможной сделке с Россией, Трамп сказал, что вопрос о ядерном оружии должен стать ее частью, а ядерные арсеналы должны быть «очень значительно сокращены» в обмен на снятие санкций США с РФ.

Трамп сказал, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но долго это может и не продлиться.

Он заявил, что всего через несколько недель после вступления на свой пост предложит Великобритании «справедливую» сделку, чтобы сделать выход страны из ЕС «великим делом». Он также пригласил премьер-министра страны Терезу Мэй сразу же после своего вступления в должность посетить Белый дом.

Трамп полагает, что другие страны вслед за Великобританией будут покидать ЕС, так как Евросоюзу большой ущерб нанес миграционный кризис.

Он также обещал укрепить границы США, в том числе путем ограничений на въезд европейцев, а также жесткой проверки всех въезжающих в США выходцев из стран, где распространен исламский терроризм.

Трамп раскритиковал внешнюю политику США, заявив, что решение о вторжение в Ирак, вероятно, является худшим решением в истории страны, а дела в Афганистане также идут достаточно плохо.

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