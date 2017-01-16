Покровск переходит на альтернативное отопление. Новости

В Покровске активно внедряют энергосберегающие технологии. Значительно, сэкономить, например, город планирует за счет перевода газовых и угольных котельных на альтернативное топливо. Несколько школьных учреждений, где это сделано, уже почувствовали разницу и в температурном режиме, и в экономии бюджетных средств. Одно из таких учреждений – ОШ № 14.

«Основу закидываем дрова, сверху засыпаем щепой. Идет поддув воздуха снизу. Хоть они и сырые – горят хорошо», – рассказывает оператор школьной котельной Олег Пивнык.

Для того, чтобы обеспечить подобные котельные необходимым сырьем в Покровске запустили новую линию по изготовлению брикетов. Она еще не работает на полную мощность, но уже в этом отопительном сезоне коммунальное предприятие перерабатывает древесину, которая накопилась в результате обрезки старых деревьев, очистки лесополос и другого благоустройства города. Это также позволило улучшить экологическую ситуацию. Уже нет необходимости населению сжигать опавшие листья – они также идут на сырье.

«Получается мы с одной стороны наводим в городе порядок, а с другой – у нас гигакаллорий обходится не 1500 -1700 как раньше. А до тысячи гривен, что значительно уменьшает нагрузку на бюджет. Мы экономим более 10 млн за сезон 2016-2017 года. Сэкономленные деньги оставляем на развитие», – комментирует Покровский городской голова Руслан Требушкин.

На очищенных от кустарников территориях парков и скверов, по словам городского головы, коммунальщики планируют высадить новые деревья и кусты.