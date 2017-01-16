В Славянске микроавтобус попал в ДТП. Пострадали 7 человек. Новости

Утром на заснеженной дороге микроавтобус междугородного сообщения совершил наезд на придорожный столб. В результате ДТП его водитель и пассажиры получили различные телесные повреждения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Около семи утра в дежурную часть Славянского отдела полиции потупило сообщение о дорожно-траспортном происшествии на ул. Современной. Установлено, что 38-летний водитель микроавтобуса «Опель Виваро», следовавшего из Покровска в Харьков, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Согласно заключению экспертизы, в момент аварии в состоянии опьянения он не находился. В результате наезда транспортного средства на столб сам водитель и шестеро его пассажиров получили телесные повреждения средней и легкой тяжести.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года.