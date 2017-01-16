Зимой на Донбассе больших боев не будет, – мнение. Главная

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что до конца зимы ситуация на Донбассе сохранится примерно на том же уровне, что и сейчас. Такое мнение, как сообщает «Сегодня.ua», он высказал в интервью «Online.ua».

По его мнению, декабрьские бои на Светлодарской дуге, в которых обе стороны конфликта понесли серьезные потери, были лишь разведкой боем для россиян.

«Сейчас воевать можно, можно проводить широкомасштабные операции. А будут воевать, или все будет на уровне перестрелок и стычек? Скорее всего, не будут воевать. Хотя, гарантию дать не могу, так как не участвую в формировании оперативных планов. А если бы участвовал, то вам бы не сказал. Но как аналитик считаю, что зимний боевой сезон пройдет в теперешнем режиме», – сказал Фельгенгауэр.