«Укрзализныця» запускает поезд с вагонами-трансформерами. Главная

17 января в свой первый рейс отправится скоростной поезд «Ночной экспресс» сообщением Киев-Ивано-Франковск с вагонами-трансформерами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Укрзализныци» Войцех Балчун.

«Постоянно ориентирую команду на качественное развитие пассажирских перевозок. Существенный шаг здесь сделаем во вторник, 17 января. В этот день отправляем в первый рейс скоростной поезд "Ночной экспресс" №149 сообщением Киев – Ивано-Франковск. Фишка поезда – в новых вагонах-трансформерах, из которых сформирован его состав!», – написал Балчун.

По словам руководителя «Укрзализныци», эти новые трансформирующиеся вагоны с мебелью предприятие получило в конце декабря 2016 года.

«Они позволяют перевозить пассажиров как вагонами для сидения, так и спальными вагонами. Это позволит значительно повысить комфорт перевозок и эффективность использования подвижного состава. Например, на маршрутах до 500 километров этим подвижным составом можно осуществлять три рейса в сутки, в пределах 800 километров – 2 рейса. На этом конкретном рейсе пассажиры сэкономят и время в пути: вместо нынешних 11 + часов до Ивано-Франковска будет меньше 9-ти часов», – отметил Войцех Балчун.

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