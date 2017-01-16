Новые учебные планы для старших классов: часы сокращаются, предметы объединяются. Новости

Министерством образования и науки Украины для общественного обсуждения предложен новый проект учебного плана для старших классов украинских школ. Согласно данному проекту, для 10-11 классов сокращается количество часов, отведенных для обязательной (инвариантной) части. В то же время для изменяющейся (вариативной) части – увеличивается.

Раньше на обязательные науки отводилось 29,5 часов в неделю, а на вариативную составляющую учебного плана – 8,5 часов.

По новому проекту, инвариантной части отводится 20,5 часов, а вариативной – 17,5. Считается, что это позволит школам более гибко и конструктивно составлять учебную программу.

При этом из обязательной части в вариативную были перенесены такие науки как физика, химия, биология, география, информатика. Согласно документу, они будут необязательны для изучения в старших классах в таком объеме, как сейчас.

Вместо алгебры и геометрии, на которые раньше выделялось по 4 часа в неделю для 10 классов и по 5 часов – для 11 классов, будет объединенный курс «Математика», на который предусмотрено лишь 3 часа в неделю.

Объединяют в один курс историю Украины и всемирную историю (в сумме – 2 часа в неделю против суммарных 2,5 часов на два предмета ранее), а также украинскую и мировую литературу (тоже 2 часа в сумме против 4 часов ранее).

Кроме базовых предметов с учетом образовательных предпочтений учащихся будет цикл выборочно-обязательных предметов: «Информационно-коммуникационные технологии», «Технологии», «Искусство», «Художественная культура», «Экономика», «Экология», «Философия», «Психология», «Правоведение», «Речь национального меньшинства», «Второй иностранный язык». Из предложенного перечня ученик должен выбрать для изучения не менее двух предметов с общим объемом учебного времени 210 часов.

Источник: ДДК

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