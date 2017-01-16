В Краматорске начато онлайн-голосование за проекты жителей по благоустройству города. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) началось голосование за проекты, предложенные жителями города, которые будут профинансированы за счет бюджетных средств города в рамках Общественного бюджета. Об этом сообщается на онлайн-ресурсе «Общественный проект».
Сообщается, что проголосовать можно как он-лайн, предварительно зарегистрировавшись, так и прийти в пункт голосования и выбрать понравившуюся идею проекта из перечня.
Отметим, что Общественный бюджет Краматорска создан для реализации проектных инициатив местных жителей, направленных на улучшение разных сфер жизнедеятельности города Краматорска.
Голосование за проекты проходит с 15 по 30 января.
Победителей планируют определить до 9 февраля 2017 года.
Так, на сайте проекта сообщается, что подано 46 проектов на общую сумму 9 млн 702 тыс. 684 грн.
Наибольшее количество поданных проектов в сфере:
- образования – 25;
- энергосбережения – 6;
- культуры – 4;
- спорта – 4;
- коммунального хозяйства – 2;
- безопасности и общественного порядка – 1;
- дорожного хозяйства – 1;
- охраны здоровья – 1;
- в прочих категориях – 2.
Отклонены 9 инициатив: «Реконструкция главной аллеи парка Юбилейный», «Дистанционная запись на прием к врачу и электронная медкарта в поликлиниках Краматорска», «Супермаркет услуг NAOS» и другие.
В числе проектов, за которые можно проголосовать: «Освещение небезопасных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, тротуаров», «Скеледром для тренировок и проведения современных состязаний по разным видам лазанья», энергосберегающие мероприятия с установкой пластиковых окон и другие.
Ознакомиться со всеми проектами и проголосовать за выбранный можно на по ссылке.
Напомним, в Краматорске запустили онлайн-ресурс «Общественный проект», через который жители могут подавать свои проекты по благоустройству города. Данные проекты будут финансироваться из т.н. Общественного бюджета. На 2017 год выделено 1,5 млн грн с ограничением в 375 тыс. грн на один проект.
В декабре 2016 года на рассмотрение было подано 44 проекта, 2 из которых автоматически отклонили.
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