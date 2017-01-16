В Бахмуте обеспечат жильем переселенцев и военнослужащих. Главная

В Бахмуте идет восстановление двух домов, которые станут общежитиями для переселенцев и участников АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

По словам Павла Жебривского на ул. Гаршина завершается капитальная реконструкция бывшего двухэтажного общежития под жилье для участников АТО. Он отметил, что уже в начале февраля военные получат это жилье бесплатно. Здание

На реконструкцию было выделено 8,1 млн грн, в результате тендерных торгов, стоимость реконструкции снизилась до 7,6 млн грн. В процессе реконструкции укреплены фундамент, заменены чердак, утеплены стены, заменены системы отопления и водоснабжения и т.д.

«В результате получилось 8 двухкомнатных и 8 однокомнатных комфортных помещений. Фактически 1 квадратный метр жилья, с учетом дофинансирования из городского бюджета, обошелся в 7700 грн», – резюмировал Жебривский.

Второй объект – это трехэтажный дом по ул. Южной. Здесь планируется разместить общежитие для студентов и преподавателей перемещенного в Бахмут Горловского института иностранных языков и для вынужденных переселенцев. Общежитие рассчитано на 87 мест и имеет 29 комнат. Павел Жебривский также сообщил, что возле общежития уже построена котельная.