США предоставили Украине 4,35 млрд долл. помощи, – Байден. Главная

США предоставили Украине 3 млрд долл. кредитных гарантий и 750 млн долл. финансовой помощи для поддержки экономики и еще более 600 млн долл. для усиления обороноспособности. Об этом, как сообщает радиостанция «Голос столицы», в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко рассказал вице-президент США Джозеф Байден.

«Помимо 3 млрд долларов кредитных гарантий и 750 млн долларов помощи, которую предоставили США для укрепления экономики, США также предоставили более 600 млн долларов помощи на безопасность», — отметил Байден.

Он подчеркнул, что США помогали обучать украинских военнослужащих, а также предоставляли разнообразное оборудование — бронежилеты, радиолокационные установки, приборы ночного виденья, медицинское оборудование и тому подобное.

Фото: REUTERS