На прошлой неделе в Мариуполе родилось больше девочек, чем мальчиков. Новости

За минувшую неделю, с 6 по 15 января, в Мариуполе (Донецкая обл.) родилось 64 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В 2017 году новорожденные представительницы прекрасного пола радикально потеснили мальчишек. Из общего числа родившихся малышей 40 – девочки и только 24 мальчика.

Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 400 г.

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