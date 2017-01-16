На прошлой неделе в Мариуполе родилось больше девочек, чем мальчиков. Новости

За минувшую неделю, с 6 по 15 января, в Мариуполе (Донецкая обл.) родилось 64 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
В 2017 году новорожденные представительницы прекрасного пола радикально потеснили мальчишек. Из общего числа родившихся малышей 40 – девочки и только 24 мальчика.
Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 400 г.
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